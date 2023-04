President Biden is niet van plan om kroning van Charles bij te wonen

De Amerikaanse president Joe Biden is niet van plan om de kroning van koning Charles bij te wonen. Dat schrijven Amerikaanse en Britse media op basis van verschillende bronnen. En dat is blijkbaar niet zo uitzonderlijk.

Bron: Washington Post, The Telegraph

Op 6 mei 2023 zal Charles officieel gekroond worden als Britse koning. En daar zal Joe Biden naar verluidt niet bij zijn. Dat melden bronnen. Officieel werd er nog niets bekendgemaakt over de mogelijke aanwezigheid van Biden. Maar het is niet zo ongewoon dat de Amerikaanse president verstek geeft bij de kroning van een nieuwe Britse vorst of vorstin.

Toen de voormalige Britse koningin Elizabeth II in juni 1953 werd gekroond, was de toenmalige Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower ook niet aanwezig. Hij stuurde wel een delegatie in zijn plaats.

Biden was wel aanwezig op de begrafenis van de Queen in september vorig jaar, maar hij zou daarmee ook de eerste Amerikaanse president zijn die naar een Britse staatsbegrafenis ging. Biden en zijn echtgenote zaten tijdens die begrafenis ook bijna helemaal achteraan.

Mogelijk stuurt Biden zijn vicepresident Kamala Harris of zijn echtgenote, first lady Jill Biden, naar het Verenigd Koninkrijk voor de kroning van Charles.

(sgg)