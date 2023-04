Ook Australië komt met TikTok-verbod voor ambtenaren

Steeds meer landen verbieden ambtenaren TikTok te gebruiken vanwege zorgen over spionage. Het wereldwijd populaire socialemediaplatform is eigendom van het Chinese technologiebedrijf ByteDance en ligt onder vuur sinds het technologiebedrijf toegaf dat bepaalde werknemers toegang hadden tot de gegevens van Amerikaanse en Europese gebruikers. De autoriteiten vrezen dat informatie op de telefoons in handen van de Chinese autoriteiten valt. De regering in Peking ontkent dat.

Onder meer in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en EU-instellingen is TikTok inmiddels verboden voor overheidspersoneel.