Drugsdealer wordt veroordeeld voor moord op 9-jarig meisje, bendes willen hem dood uit vrees dat hij informatie doorspeelt

De Britse drugsdealer Thomas Cashman krijgt maandag zijn straf te horen voor de moord op de 9-jarige Olivia Pratt-Korbel. Drugsbendes vrezen dat hij zal proberen strafvermindering te krijgen door info over hen of over andere moordpartijen met de politie te delen. Ze beloven daarom een monsterbedrag aan de persoon die Cashman vermoordt.

Cashman staat terecht voor de moord op Olivia Pratt-Korbel en voor poging tot moord op drugsdealer Joseph Nee. Hij had daartoe een opdracht gekregen, omdat Nee een schuld had bij een criminele familie. Nee liep naar huis toen de man hem probeerde te vermoorden, maar het pistool liep vast. Toen vluchtte hij het huis van Pratt-Korbel in. Cashman schoot naar het huis en doodde zo het negenjarige meisje en verwondde haar moeder.

Daarna is hij naar een vrouw gegaan met wie hij een verhouding had en zij hoorde hem zeggen dat hij iets doms had gedaan. Toen ze erachter kwam dat hij Pratt-Korbel had gedood, heeft ze hem aangegeven bij de politie. Cashman werd daarop gearresteerd, maar tijdens verhoren bleef hij de moord ontkennen.

Een beeld van de begrafenis van de 9-jarige Olivia. — © REUTERS

Ook tijdens zijn proces bleef hij zijn onschuld volhouden. “Ik ben geen moordenaar. Ik ben zelf een vader.” Maar de rechter geloofde hem niet en bevond hem donderdag schuldig aan moord op Pratt-Korbel, het verwonden van haar moeder en poging tot moord op Nee. Maandag hoort hij zijn straf hiervoor.

Bronnen uit de drugswereld zeggen tegen The Sun dat bendes bang zijn dat Cashman informatie over andere liquidaties en over henzelf zal delen om zijn straf te verminderen. Daarom loven ze 250.000 pond (284.000 euro) uit aan degene die hem doodt. “Cashman weet alles wat je kan weten over georganiseerde misdaad, drugs en geweld in de omgeving van Liverpool”, zegt de bron. “Hij is bezorgd. Er zijn namelijk mensen die in de komende maanden of jaren bij hem in de gevangenis zullen komen en geen seconde zullen twijfelen om hem te doden.”

Ook de vrouw die een verhouding met Cashman had, is in gevaar omdat zij hem heeft aangegeven bij de politie. In het proces is ze nu een kroongetuige en ze krijgt bijzondere bescherming. In haar getuigenis zegt ze dat ze haar leven verpest heeft door naar de politie te gaan.