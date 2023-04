‘Chinese spionageballon verzamelde wel degelijke info over Amerikaanse militaire basissen’

De Chinese ballon die op 4 februari boven de kust van de Amerikaanse staat South Carolina uit de lucht werd geschoten was wel degelijk in staat om gevoelige informatie te verzamelen. Dat melden verschillende bronnen aan de Amerikaanse zender NBC News.

In februari van dit jaar was de wereld in de ban van verdachte objecten boven het Noord-Amerikaanse luchtruim. Op 4 februari schoot een Amerikaans F-22-gevechtsvliegtuig een grote witte ballon uit de lucht. Een Chinese spionageballon, verklaarde de Verenigde Staten. China heeft dat altijd ontkend en sprak van een weerballon. De ontdekking van de ballon zorgde alleszins voor heel wat spanning tussen de twee landen.

Na verder onderzoek zijn de Verenigde Staten er nu achtergekomen dat de ballon, die voor het eerst gespot werd op 28 januari boven Alaska, wel degelijk in staat was om informatie te verzamelen. China was in staat de ballon te besturen zodat die meerdere keren over sommige locaties kon vliegen en verzamelde in real time informatie die naar Peking werd verstuurd. Dat verklaarden drie Amerikaanse functionarissen aan NBC News.

De informatie die China zo verzamelde was hoofdzakelijk afkomstig van elektronische signalen van wapensystemen of communicatie van het personeel op militaire basissen. Van beelden zou geen sprake zijn.

Volgens de drie functionarissen had China veel meer inlichtingen kunnen verzamelen over gevoelige locaties als de Amerikaanse regering niet had ingegrepen.

Na die eerste Chinese ballon werd neergeschoten doken er nog drie andere objecten op in het Noord-Amerikaanse luchtruim. Over de oorsprong en de functie daarvan bestaat nog geen duidelijkheid. Ook boven het Japanse luchtruim, Canadese en Roemeense luchtruim werden in die periode verdachten objecten gespot. (sgg)