Mediahuis neemt vier Nederlandse radiozenders over

Mediahuis neemt in Nederland Radio Veronica en een drie andere radiozenders over. Dat bevestigt het Belgische mediabedrijf, uitgever van onder meer Het Nieuwsblad.

Radio Veronica, dat in 1960 het eerste commerciële radiostation van Nederland werd, neemt Mediahuis over van Talpa. De Nederlandse groep verkoopt de zender omdat bij de volgende FN-frequentieveiling in Nederland een eigenaar maar frequenties voor maximaal drie zenders in handen kan krijgen. Talpa houdt nog drie zenders over: Radio 538, Radio 10 en Sky radio.

Verder meldt Mediahuis dat het volledige eigenaar wordt van RadioCorp, dat de radiozenders 100% NL, SLAM! en SUNLITE uitbaat. Mediahuis was al actief op de Nederlandse radiomarkt met zenders Sublime en Nostalgie. Het is nog niet duidelijk voor welke drie zenders Mediahuis FM-ambities heeft. Het bedrijf geeft daarover geen details vrij.

In Vlaanderen is Mediahuis aandeelhouder van radiozenders Nostalgie en NRJ Vlaanderen.