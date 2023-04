Politie deelt video met verdachte van aanslag op militaire blogger: “Heb beeld meegebracht en dat is ontploft”

De Russische autoriteiten hebben een video gedeeld van een gesprek met Daria Trepova. De dame wordt ervan verdacht zondag een aanslag te hebben gepleegd op de bekende oorlogsblogger Vladlen Tatarsky. Op de video vertelt de 26-jarige vrouw dat ze is gearresteerd “omdat ze op de plaats was waar Vladlen Tatarsky werd vermoord”. Over een mogelijk motief rept ze met geen woord.

LEES OOK. Jonge vrouw (26) opgepakt voor aanslag op militaire blogger in Rusland: is hier te zien hoe ze binnengaat met fatale ‘cadeau’?

Tatarsky kwam zondag om het leven nadat een beeld ontplofte in een café in de Russische stad Sint-Petersburg. “Ik heb een beeld meegebracht en dat is ontploft”, klinkt het kort bij Trepova tegenover de speurders. Op beelden die in de nasleep van de moord opdoken, zou te zien zijn hoe ze met een doos de zaak binnenstapte. Een andere video zou dan weer tonen hoe de blogger het beeld overhandigd kreeg.

Wanneer haar gevraagd wordt van wie ze het beeld heeft gekregen, reageert ze terughoudend: “Kan ik dat later uitleggen?” Naast de dood van Tatarsky vielen er ook 32 gewonden. Trepova zelf werd in het verleden al opgepakt voor protesten tegen de oorlog in Oekraïne.

bekijk ook

Jonge vrouw (26) opgepakt voor aanslag op militaire blogger in Rusland: gaf zij het fatale ‘cadeau’ af?

(kmlo)