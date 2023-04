Student vrijgesproken voor verkrachting van medestudente: “Toen ze ‘stop’ riep, heb ik dat gerespecteerd”

De twee leerden elkaar online kennen. Er werd regelmatig flirterig gechat en seksueel getinte foto’s verstuurd. In december 2021 spraken ze voor het eerst af op het kot van de studente in Gent. De vrouw verklaarde dat ze niet de intentie had om die avond seks te hebben, maar de Limburger dacht daar anders over.

De twee keken een film, maar over wat daarna gebeurde, bestaan verschillende versies. “Meneer werd opdringerig”, vertelde Jan Leysen, advocaat van de vrouw. “Hij kuste en betastte haar en toen ze vroeg om te stoppen, gebeurde dat niet.”

Volgens de jongeman was er wel degelijk sprake van toestemming. “Ze heeft zelfs de condoom nog bij mijn cliënt proberen aandoen”, getuigde Bert Vanmechelen, advocaat van de Limburger. “Ze riep één keer ‘stop’ toen we bezig waren en ik heb dat meteen gerespecteerd”, zei de Limburgse student.

Vrijspraak

Het openbaar ministerie zag dat anders en sprak over elementen die aantonen dat mevrouw verkracht werd. Ze vorderde tijdens de behandeling van de zaak 30 maanden cel voor de Limburger. Maandag sprak de rechtbank hem echter vrij.

“Hij is altijd bij zijn versie van de feiten gebleven”, zei de rechter. “Een versie waarin geen tegenstrijdigheden konden opgemerkt worden.” Uit de verklaring van de vrouw bleek dat niet alles strookte met de realiteit. “Hij is een normaal functionerende jongeman. Iemand die volgens vrienden en kennissen nooit zoiets zou doen”, concludeerde de rechtbank.