Jelle Vossen blijft strijdvaardig ondanks nieuwe mentale opdoffer: “We zijn defensief te kwetsbaar”

“Toch zat er iets in”, sakkerde Jelle Vossen na afloop van de 0-2-nederlaag tegen Antwerp. “Soms heb je wedstrijden waarbij het al snel duidelijk wordt dat er niet in zit, maar dat was nu zeker niet het geval. Helaas is dat toch het verhaal van ons seizoen. We krijgen opnieuw een mentale tik en het is ook nu weer zaak om daarvan te herstellen. Je kunt ook niet zeggen dat het ligt aan de mentaliteit, goesting of drive. Op dat punt zat het alweer echt wel snor bij ons. Helaas konden we kwalitatief niet het niveau brengen dat we voor ogen hadden.”

Dat was de voorbije weken al wel vaker het geval. De korte heropleving na Nieuwjaar blijkt alweer eventjes verleden tijd. “Op Genk en Anderlecht acteerden we inderdaad veel sterker. We speelden toen echt enkele sterke matchen tegen topploegen en toen dacht ik ook echt dat we niet in de problemen zouden komen. Helaas pakten we ook in die periode niet echt veel punten en dan kom je uiteindelijk toch in de problemen.”

“Dat is nu de realiteit. Veel mensen zeggen me dat ze het niet begrijpen hoe wij met deze groep zo laag gerangschikt kunnen staan. Maar we staan er wel en dat is puur omdat we onze momenten niet pakken en defensief te kwetsbaar zijn”, toont Vossen zich streng maar correct. “Dat zijn gewoon feiten. Ik wil niemand viseren, maar het is gewoon de realiteit, hè.”

Kansen worden kleiner

Toch wil Vossen nog zeker niet de handdoek in de ring gooien. “Wanneer wij als spelers en staf het vertrouwen verliezen, is het helemaal over. Toch wordt de kans dat we ons redden elke week weer wat kleiner. Als je geen resultaten boekt, is het met een bang hart kijken naar de andere uitslagen. Dat is het frustrerende aan deze situatie. We moeten desondanks er voor de volle 200 procent voor blijven gaan. Ik zag al wel vaker heel gekke dingen gebeuren op het einde van het seizoen en daarom moeten we ook alles blijven geven. Dat zijn we simpelweg verplicht aan iedereen die deze club een warm hart toedraagt.”

Anderzijds had Essevee ook tegen Antwerp heus wel een doelpuntje kunnen maken. “Uit die halve kansjes moet een je doelpunt zien te puren, want grote mogelijkheden kregen we niet van Antwerp. Zij waren gewoon heel sterk en als ze wat efficiënter waren geweest, was de partij wellicht al vroeger beslist. Zo eerlijk moeten we ook wel zijn. Er resten ons nu nog drie wedstrijden. We proberen al een gans seizoen om telkens weer de rug te rechten. Ook nu zullen we er in Charleroi alles aan doen om daar de punten te pakken.”