Aanhouding van vier verdachten van geplande aanslag op Bart De Wever bevestigd: “Mijn cliënt heeft zijn hoofd gek laten maken door jihadistische bagger op het internet”

De raadkamer in Antwerpen heeft maandag de aanhouding bevestigd van de vier verdachten die vorige week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek. De vier zouden politiekantoren willen aanvallen en zouden ook Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) geviseerd hebben. “Mijn cliënt heeft zijn hoofd gek laten maken door salafistische, jihadistische bagger op het internet”, zegt advocaat Christian Clement, die voor een van de verdachten optreedt.

De vier verdachten werden vorige week aangehouden na een reeks huiszoekingen. Het gaat om E.E.A. (20) uit Merksem, H.C. (35) uit Borgerhout, S.B. (19) uit Eupen, die eerder al naar een jeugdinstelling werd gestuurd voor het plannen van een aanslag op een politiekantoor in Luik, en V.B. (23) uit Sint-Jans-Molenbeek, de enige vrouw. Een vijfde verdachte, A.A.O. (20) uit Deurne, werd onder voorwaarden vrijgelaten.

De vier verdachten zijn maandag voor de raadkamer verschenen, die hun aanhouding bevestigde. Meester Christian Clement, die voor E.E.A. optreedt, was de enige die na afloop commentaar wilde geven. Het bevel tot aanhouding van de onderzoeksrechter leest volgens hem een beetje als een script voor een aflevering van de serie ‘Homeland’.

“Maar als ik mijn cliënt dan ga opzoeken in de gevangenis, dan zie ik eerder een schuchtere, beleefde maar ook zeer beïnvloedbare jongeman. In zijn zoektocht naar een eigen identiteit is hij op de verkeerde kanalen met de verkeerde figuren in contact gekomen. Hij heeft volgens mij nog nooit een echte, rechtschapen imam van dichtbij gezien, en heeft zijn hoofd gek laten maken door de massale salafistische en jihadistische bagger die het internet uitspuwt. Het duurt altijd enige tijd voor je inziet dat je daar niets aan hebt en nu schaamt hij zich rot.”

Over de vermeende plannen om aanslagen op politiekantoren of op Bart De Wever te plegen, wilde hij niet veel kwijt. “Het dossier bevat volgens het federale parket aanwijzingen daarvoor, maar stond mijn cliënt Bart De Wever of wie dan ook naar het leven? Nee.”