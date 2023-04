Deurne

Tuincenter Beeckman is al 95 niet weg te denken op de Herentalsebaan in Deurne. Maar in juni zal dan toch het ondenkbare gebeuren. Ernst Greeve en Christ Beeckman gaan op pensioen. Het wordt een emotioneel afscheid van de winkel en de klanten, dat is nu al zeker. De zaak is opgericht door de grootouders van Christ, in 1928.