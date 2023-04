ING blijft zeker tot 2026 huisbankier Vlaamse overheid

ING snoepte eind 2011 het contract bij de Vlaamse overheid af van Belfius (toen nog Dexia) en KBC. Het kwam toen als winnaar uit een openbare aanbesteding. Sindsdien is het contract verschillende keren verlengd. Het huidige contract, dat nog loopt tot begin 2024, wordt opnieuw met twee jaar verlengd.

Concreet zal de bank tot eind januari 2026 alle betalingsverkeer van de Vlaamse ministeries en honderd agentschappen beheren. Recent zijn er nog vijftig nieuwe namen bijgekomen. Het gaat dan onder meer om Lantis (voorheen BAM), de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM), Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), Corda Campus,... Op jaarbasis doet de Vlaamse overheid gemiddeld voor 120 miljard euro aan betalingen via ING België.

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele is tevreden met de contractverlenging. “Vanuit de Vlaamse overheid zijn we zeer tevreden over de vlotte samenwerking met ING. We zijn dan ook blij dat we het kassierscontract met ING kunnen verlengen, en dit voor 2 jaar en aan dezelfde gunstige voorwaarden”, aldus Diependaele, die de samenwerking met ING een “win-win voor beide partijen” noemt.

Ook Peter Adams, ceo van ING België, is verheugd dat de samenwerking na meer dan een decennium nog een verlengstuk krijgt. “Jaarlijks leiden we naar schatting 10 miljoen verrichtingen in goede banen. Denk bijvoorbeeld aan alle Vlaamse subsidies of werkingsmiddelen zoals het gemeentefonds, of de betalingen van de lonen van leerkrachten en ambtenaren. Dat is een grote verantwoordelijkheid en we zijn dan ook zeer trots dat de Vlaamse overheid het vertrouwen in ons als huisbankier herbevestigt”, aldus Adams.