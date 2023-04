Frans koppel omgekomen terwijl ze hun hond uit rivier probeerden te redden

In het Franse departement Meuse is zondag een koppel om het leven gekomen in een rivier toen ze hun hond wilden redden van de stroming. Dat heeft de procureur van Bar-le-Duc maandag bekendgemaakt.

Volgens een getuige die te hulp was gekomen, gebeurden de feiten rond 17.30 uur in de gemeente Sorcy-Saint-Martin. Het dier was aan zijn baasjes ontsnapt en een kleine waterloop in gesprongen. Daarop sprong de ene eigenaar, een man, in het water om de hond te redden. Vervolgens volgde ook zijn partner, een vrouw.

De twee slachtoffers, beiden rond de 25 jaar oud, kwamen klem te zitten in een betonnen pijp die onder de weg loopt. De hulpdiensten konden hen niet meer reanimeren. De hond slaagde er wel in om aan het water te ontsnappen.

Het openbaar ministerie is een onderzoek gestart naar de overlijdens, al wordt de mogelijkheid van een toevallige verdrinking “zeer sterk overwogen”, aldus de procureur.