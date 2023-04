Jürgen Klopp (Liverpool) beseft dat slechte resultaten hem zijn job hadden kunnen kosten: “Als dit mijn eerste seizoen was...”

Liverpool-trainer Jürgen Klopp heeft toegegeven dat de tegenvallende resultaten hem dit seizoen mogelijk zijn job hadden gekost, mocht hij in het verleden niet zo succesvol zijn geweest met The Reds. “Als dit mijn eerste seizoen was, zagen de zaken er allicht iets anders uit”, aldus de 55-jarige Duitser.

LEES OOK. Kevin De Bruyne trekt bloedvorm van bij Rode Duivels door met doelpunt en assist voor winnend Manchester City

“Ik denk dat de olifant in de kamer is waarom ik hier nog steeds zit in deze gekke wereld”, zei Klopp vandag op een persmoment in aanloop naar de competitiewedstrijd van morgen tegen Chelsea. “Ik ben me ervan bewust dat ik hier zit vanwege het verleden en niet vanwege hoe we dit seizoen hebben gepresteerd.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Klopp won de voorbije seizoenen op Anfield onder meer de Champions League, Premier League-titel, FA Cup en League Cup. Maar dit seizoen loopt het niet echt lekker en The Reds staan voorlopig pas achtste, na zaterdag nog een duidelijke 4-1 nederlaag bij Manchester City. Het was de derde opeenvolgende nederlaag in alle competities.

Gisteren was trouwens bijltjesdag in de Engelse hoogste klasse, met het ontslag van Brendan Rodgers (Leicester City) en Graham Potter (Chelsea).

Vreest de Duitser voor zijn job? “Neen, maar ik denk ook niet dat Graham bang was. Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben hier om te presteren, en niet als talisman. Dat weet ik voor 100 procent. Ik denk aan niets anders.”