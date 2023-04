DE INSIDER. Sihame El Kaouakibi, twee jaar na het schandaal: “Egbert Lachaert duikt elke keer onder tafel als hij haar ziet”

Twee jaar geleden barstte het fraudeschandaal rond parlementslid Sihame El Kaouakibi (ex-Open VLD) los. En hoewel ze verguisd is door alles en iedereen, blijft ze een luis in de pels van het parlement. Wat is haar einddoel? “Haar eigen politieke carrière is gedaan. Maar ze kan wel nog een rol spelen in de nakende verkiezingen”, zegt onze chef politiek Hannes Heynderickx in onze podcast De Insider.