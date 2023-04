De Opec+-landen verlagen de productie van olie met 1,16 miljoen vaten per dag. Naar eigen zeggen “om de stabiliteit van de markt te ondersteunen”. Maar de aankondiging zorgde er onmiddellijk voor dat de prijs voor olie omhoog schoot, en dat zouden we woensdag al kunnen voelen aan de pomp. “De timing van deze beslissing is erg ongelukkig.”