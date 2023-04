SJOTCAST #27. “Noa Lang heeft het imago van een bad boy, maar bleek in de mixed zone gewoon een superlieve jongen”

Nog drie speeldagen, nog drie fronten waarop wordt gestreden. Veel om te bespreken in Sjotcast dus. Dat doet Yanko deze week met VRT-icoon Frank Raes en Club Brugge-legende Franky Van der Elst, die uitzonderlijk op maandag hun opwachting maken. Terwijl Yanko opgewonden raakt over de ‘ladies night’ van Sint-Truiden, zet Franky Club Brugge op scherp en waagt Frank zich aan een voorspelling over AA Gent.