Koppel claimt uit het niets eigendom van kasteeldomein en blijft eigenaars belagen: “Enorm angstaanjagend”

Het bizarre verhaal startte in de zomer van 2021. Een van de bewoners van een Mechels kasteeldomein zat televisie te kijken, toen hij plots een man opmerkte aan een schuifraam van zijn woonst. “Eerst dacht mijn cliënt nog dat het om een tuinman ging, maar eenmaal hij met de man begon te praten maakte die zich kenbaar als de eigenaar van het kasteeldomein. Wat uiteraard zeer vreemd was omdat de huidige bewoners eigenaar zijn en er al sinds jaar en dag wonen”, vertelde advocaat Jeroen Nijs namens de bewoners van het domein.

“En het stopte niet bij dat ene bezoek. Mijn cliënten kregen ook meermaals telefoon van het koppel. Dan weer van de man, dan weer van de vrouw. Ze deelden mee dat mijn cliënten maar best konden ophoepelen en bleven herhalen dat het kasteel van hen was. Ze hadden het ook over een notariële akte waaruit zou moeten blijken dat zij de eigenaars waren. Maar nooit is dat document getoond of als bewijs neergelegd.”

Telefoonnummer gewijzigd

Het Geelse koppel bleef de Mechelaars vele weken lastigvallen. Een deel van het kasteeldomein in Mechelen-Noord kon ook worden afgehuurd voor evenementen zoals huwelijksfeesten. Via Google konden geïnteresseerden meer informatie bekomen en vonden ze ook een telefoonnummer. “Maar plots kregen mijn cliënten een telefoontje van iemand die hen vroeg om de gegevens op Google eens na te kijken, want hij had iemand aan de lijn gekregen die hem heel onbeleefd te woord had gestaan”, klonk het.

“Wie naar het vermelde telefoonnummer belde, kreeg bovendien te horen dat het domein niet meer kon afgehuurd worden. De stem aan de andere kant van de lijn - dan weer een man, dan weer een vrouw - vertelde doodleuk dat zij de nieuwe eigenaars waren. Het vermelde nummer bleek toe te horen aan het koppel uit Geel. Ze waren er op een voor ons onduidelijke manier in geslaagd om het echte nummer van het domein te wijzigen in dat van hen.”

Angstaanjagend

Beklaagden S.B. en S.D. daagden maandag niet op voor hun proces. Het Openbaar Ministerie vorderde bij verstek vier maanden cel en een boete van 800 euro tegen de vrouw en acht maanden cel en 1.600 euro boete voor de man. “Er is in deze zaak geen enkel stuk bijgebracht waaruit zou moeten blijken dat zij de eigenaar zijn. Hoe zij gehandeld hebben, is totaal niet gerechtvaardigd. Ze zijn de eerste keer zelfs binnengedrongen op het afgesloten domein en zijn de bewoners in hun privé beginnen lastig te vallen.”

“We kunnen ons minstens enkele vragen stellen bij de geestesgesteldheid van de twee beklaagden”, reageerde meester Nijs nog. “Deze zaak is enorm zenuwslopend en angstaanjagend geweest voor mijn cliënten. Zij willen vooral dat dit niet meer gebeurt. Dat dit stopt.”

De bewoners en vennootschap achter het kasteeldomein eisten alles samen een schadevergoeding van meer dan 10.000 euro. Uitspraak in de zaak valt op 24 april. (tdk)