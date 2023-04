Geld is het probleem niet, maar al de rest wel: hoe Chelsea ondanks recorduitgaven alleen maar verder afglijdt

Geen club die in één seizoen al meer geld uitgaf dan Chelsea, maar nooit zal de verhouding prijs-kwaliteit zo slecht geweest zijn als de ruim 600 miljoen euro die eigenaar Todd Boehly (49) spendeerde voor een elfde plek in de Premier League. Trainer Graham Potter (47) moest afgelopen weekend het gelag betalen, maar de vraag wordt meer en meer: wie kuist deze puinhoop nog op? Romelu Lukaku (29) kijkt vanuit Milaan argwanend toe naar wat de duurste voetbalflop ooit is aan het worden.