Berlijn krijgt voor het eerst in meer dan 20 jaar conservatieve burgemeester

Zeven weken na de verpletterende overwinning bij de lokale verkiezingen met 28,2 procent van de stemmen, schetste CDU-partijleider Kai Wegner samen met afscheidnemend SPD-burgemeester Franziska Giffey de prioriteiten van de nieuwe ploeg.

De sociaaldemocraten, de partij van bondskanselier Olaf Scholz, kregen bij de verkiezingen van half februari een zware klap te verwerken, met 18,4 procent, hun slechtste resultaat sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. De SPD is de tweede grootste partij, met een handvol stemmen meer dan de groenen, en zal de ‘junior partner’ zijn in de nieuwe regering van de Duitse hoofdstad, die ze sinds 2001 onafgebroken heeft geleid.

“Het beste voor Berlijn – dat zal ons devies zijn”, zei de 50-jarige Wegner, die zelf afkomstige is uit de stad en de eerste conservatieve burgemeester wordt sinds Eberhard Diepgen (1991-2001). De afgelopen jaren werd de stadstaat Berlijn geleid door een coalitie van sociaaldemocraten, groenen en radicaal-links (Die Linke).

Een van de prioriteiten van de nieuwe ploeg wordt meer betaalbare woningen. “Niemand hier wil een situatie zoals in Parijs en Londen”, zei Raed Saleh, leider van de parlementsfractie van SPD in de Berlijnse senaat. De Duitse hoofdstad, waar het lange tijd relatief goedkoop wonen was, wordt al tien jaar geconfronteerd met gentrificatie van het centrum en stijgende woonkosten, maar slaagt er niet in het tij te keren.

De nieuwe coalitie wil ook het maandabonnement voor het openbaar vervoer in de stad op 29 euro houden. De maatregel ten voordele van het milieu werd in oktober vorig jaar ingevoerd door de vorige ploeg. Saleh drong ook aan op de “strijd van de stad tegen islamofobie, naast die tegen antisemistisme en extreemrechts”.

De Berlijnse CDU en SPD moeten nog groen licht geven aan het maandag gepresenteerde ontwerpakkoord, dat de weg vrijmaakt voor de machtsoverdracht aan Wegner.