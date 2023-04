VIDEO. Charmezanger schoffeert Noa Lang en moet tegengehouden worden om bier te gooien

Charmezanger Steve Tielens, die met Marc Coucke het nummer “het is weer Couckenbak” opnam, liet zich tijdens KV Mechelen-Club Brugge (0-3) op een valse noot betrappen. Toen Noa Lang een hoekschop wilde nemen, was hij in beeld terwijl hij de uitblinker van Club Brugge verwensingen naar het hoofd slingerde. Een vrouw in zijn gezelschap kon hem nog tegenhouden toen hij aanstelten maakte om met bier te gooien. Lang werd gedurende de hele wedstrijd op de korrel genomen door de Mechelse aanhang, maar verklaarde achteraf dat hem dat niet deert. Steve Tielens staat bekend als een vurig Malinwa-supporter en schreef een supporterslied voor de club.