Failliet verklaarde autobedrijf Lightyear maakt doorstart, ‘zonneauto’s’ die al gemaakt waren, gaan onder de hamer

Lightyear wilde elektrische auto’s maken met zonnepanelen op het dak, waardoor de wagen zijn eigen energie zou opwekken en dus klimaatneutraal zou zijn. In Spanje of Portugal zou je dan zeven maanden lang kunnen rondrijden zonder op te hoeven laden. In november begon de productie van de Lightyear 0 in Noorwegen.

Maar begin dit jaar bleek dat de productie veel meer kost dan het budget dat Lightyear ervoor had, waarna het bedrijf een faillissement aanvroeg. De rechter heeft nadien een curator aangesteld. Die is nu akkoord met een doorstart nadat eerdere investeerders 8 miljoen euro inzamelden. Zij willen de Lightyear 2 maken, een kleinere, goedkopere versie van de 0. Daarvoor hebben ze een miljard euro nodig. De curator heeft ze hiervoor een halfjaar tot een jaar de tijd voor gegeven.

De investeerders gaan het nieuwe bedrijf Lightyear Technologies noemen. Honderd van de oorspronkelijk zeshonderd medewerkers zullen er kunnen werken. Naast de Lightyear 0-auto’s zal ook een deel van het failliete boedel geveild worden. Wat er met de opbrengst van de veiling zal gebeuren, is niet duidelijk.

