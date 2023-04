Hamas veroordeelt twee Palestijnen tot de dood voor “collaboratie” met Israël

Twee inwoners van de Gazastrook zijn ter dood veroordeeld voor “collaboratie” met Israël, vier anderen zijn voor levenslang verbannen naar een werkkamp. Dat heeft een rechtbank van Hamas bekendgemaakt, de islamitische groepering die aan de macht is in de Gazastrook.

Het militair hooggerechtshof, dat zich met name over gewapende Palestijnen uitspreekt, heeft besloten dat een van de beklaagden de dood met de kogel zal krijgen en de andere door ophanging. De vier anderen zijn veroordeeld tot levenslang dwangarbeid. In hun persbericht laat het tribunaal niets los over de identiteit van de veroordeelden.

Volgens de Palestijnse wet moet elke doodstraf worden goedgekeurd door president Mahmoud Abbas. Maar sinds Hamas de macht greep in Gaza in 2007, heerst de groep over de regio zonder samenspraak met de overheid in Ramallah.

In september voerde Hamas voor het eerst in vijf jaar tijd executies uit. Twee personen kregen de doodstraf voor “collaboratie” en nog drie anderen voor moord.

De Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten veroordeeld de executies. Ook Human Rights Watch, dat “de door een regering opgelegde doodstraf” omschreef als “een barbaarse praktijk waarvoor geen plaats is in de moderne wereld”.