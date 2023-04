Sebastian Hoeness vervangt Bruno Labbadia als coach van rode lantaarn VfB Stuttgart

Labbadia was pas sinds 5 december 2022 aan de slag bij Stuttgart, nadat hij van eind 2010 tot midden 2013 al eens aan het roer stond bij Die Roten. De voormalige aanvaller moest de club voor degradatie behoeden, maar onder hem kon Stuttgart slechts een van zijn elf competitiewedstrijden winnen. De 3-0 nederlaag van zaterdag tegen Union Berlijn bleek Labbadia’s zwanenzang. Na 26 speeldagen staat Stuttgart op de laatste plaats met 20 punten, op vijf punten van de veilige 15e stek.

“Wij danken Bruno Labbadia voor het werk dat hij heeft verricht”, reageert voorzitter Alexander Wehrle. “We hebben Bruno afgelopen december aangetrokken omdat we er vast van overtuigd waren dat we met hem een ommekeer konden bewerkstelligen. Bruno werkte vanaf de eerste dag met veel inzet en passie met het team, maar dat betaalde zich helaas niet uit in de vorm van punten.”

Het is nu aan Hoeness om Stuttgart in de Bundesliga te houden. Hij ondertekende een contract tot 30 juni 2025. In de Bundesliga coachte Hoeness al Hoffenheim (2020-22). Daarvoor had hij onder meer het tweede elftal van Bayern München onder zijn hoede.

Woensdag speelt Stuttgart tegen tweedeklasser 1.FC Nürnberg in de kwartfinales van de DFB-Pokal.