Minstens negentien doden bij aardverschuiving in Congo

In Congo zijn zondag zeker negentien mensen omgekomen bij een aardverschuiving in het oosten van het land. Dat melden bewoners en de plaatselijke autoriteiten.

De ramp deed zich in de voormiddag voor in het dorp Bulwa, in het Masisi-gebied van de provincie Noord-Kivu, zegt een van de dorpshoofden.

De dodentol kan nog stijgen. Maandag wordt de zoektocht naar vermisten verdergezet.

Ongeveer 25 moeders en hun kinderen waren kleren aan het wassen in een beek aan de voet van een berg toen de aardverschuiving plaatsvond. Sommigen onder hen werden bedolven.