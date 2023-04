Ex-voorzitter Marc Van Peel breekt met CD&V: “Ik vind me niet meer terug in mijn partij”

De stikstofdiscussie en de opmerking dat Antwerpen te veel geld zou krijgen, deed Marc Van Peel beslissen om niet langer lid te zijn van CD&V. “CD&V is anti-stedelijk en anti-industrie, en daar kan ik mij niet in vinden”, zegt Van Peel. Hij keert de partij de rug toe.

Van Peel was tussen 1996 en 1999 nog nationaal voorzitter van CVP. In Antwerpen was hij 17 jaar schepen, waarbij hij in de laatste zes jaar bevoegd was voor de haven.

“Ik schort mijn lidmaatschap op”, zegt Van Peel. “Dat betekent dat ik niet meer ga betalen voor een lidmaatschap. Ik ergerde mij aan het standpunt van voorzitter Sammy Mahdi in het stikstofdossier. Hij was daarbij tegen het bedrijf Ineos in de Antwerpse haven. Ik heb als havenschepen nog volop geholpen om dit bedrijf naar Antwerpen te krijgen.”

Het gaat volgens Van Peel dieper. “Ik kan me niet meer vinden in de ideologie van CD&V die nu duidelijk anti-stedelijk en anti-industrie is”, zegt Van Peel. “CD&V is geen centrumpartij meer, maar een partij voor het landelijke Vlaanderen en de boeren. Ik ben geen boer en woon niet in een landelijke gemeente, dus vind ik mij niet meer terug in de partij.”

