Met de oorlog in Oekraïne heeft Vladimir Poetin precies datgene veroorzaakt wat hij koste wat kost wilde vermijden: dinsdag krijgt de NAVO er met Finland een nieuw lid bij. De Russen reageerden meteen door hun militaire aanwezigheid nabij de Finse grens te versterken. Vraag is nu of het bij die ene reactie zal blijven.