Guitige Radoslaw Majecki werkt op de lachspieren, maar is wel de onbetwistbare nummer één van Cercle: “Ik heb daar nooit aan getwijfeld”

Doelmannen zijn naar verluidt een beetje gek en als het ook maar een beetje waar is, geldt dat zeker voor Radoslaw Majecki (23). De Poolse keeper kwam naar Cercle om ervaring op te doen en minuten te pakken en kreeg daar ook alle kans toe. Al moesten ze bij Cercle aanvankelijk nochtans wennen aan de houding van de Pool, van wie je nooit weet of hij lacht of veeleer uitlacht. “Oei, ik ben een maand buiten strijd geweest, maar zie hier nog altijd dezelfde gezichten”, zei hij zaterdag na de match tegen KV Kortrijk gespeeld verbaasd in de mixed zone.

Voor velen was het ergens een verrassing dat niet Warleson maar Majecki zaterdag in doel stond bij Cercle. Eind februari kwam de Poolse doelman tijdens de eerste helft op Eupen zwaar in botsing met aanvaller Djeidi Gassama. Onderzoek in het ziekenhuis bracht toen een scheur in de borstspier aan het licht. Er was uitgerekend dat Majecki zo’n zes weken aan de kant zou staan, maar hij herstelde vlotter dan verwacht en was nu na een week voluit trainen weer speelklaar. Miron Muslic greep direct terug naar de Pool. Wie dacht dat dit in opdracht van Monaco was, kwam bedrogen uit.

“Majecki is gewoon een van de betere keepers in deze competitie en hij kan ronduit schitterende statistieken voorleggen”, verdedigde Muslic zijn beslissing. “Hij deed al heel veel cruciale reddingen en hoewel Warleson het inderdaad fantastisch deed tijdens de interim en ook een uitstekende doelman is, heb ik nooit geaarzeld om Majecki niet opnieuw te zetten.” De Pool dankte voor het vertrouwen door kort voor de rust Kadri met een enorme redding van een doelpunt te houden.

Aan zelfvertrouwen dus geen gebrek bij Majecki, die dat op maar ook naast het veld uitstraalt. “Had jij dan anders verwacht misschien?” reageerde hij op de vraag of hij verrast was dat hij weer mocht starten. “ Ik heb daar alvast nooit aan getwijfeld. Ik denk dat de rangorde duidelijk is en ik de numero uno ben. Die trap in Eupen deed behoorlijk pijn, maar het herstel ging al bij al vlot en ik ben klaar om Cercle in de drie resterende matchen naar de top acht te loodsen. Deze groep verdient dat en is er ook klaar voor. Iedereen wil het ook graag en dan kan dit perfect lukken. Het mag niet zijn dat het voor ons al ophoudt binnen drie weken. Het zou echt mooi zijn om ons te kunnen tonen in die Europe play-offs.”

Veel vragen, weinig antwoorden

Wat nadien zal gebeuren is hoogst onzeker. Keert Majecki dan terug naar Monaco om er opvolger te worden van Alexander Nübel, die zou terugkeren naar Bayern? Of wordt hij verkocht nu hij nog maar één jaar onder contract ligt bij Monaco. Of blijft hij alsnog een seizoen bij Cercle? Veel vragen, maar weinig antwoorden, want ook Majecki zelf blijft de ontknoping schuldig. “Ik weet het echt niet, mijn enige zekerheid is dat ik nog een jaar onder contract lig. Wat Nübel van plan is, weet ik ook niet en ik heb voorlopig ook nog niemand gehoord. Het is ook nog vroeg, want er zijn nog veel meer matchen te spelen in Frankrijk, waar de competitie nog loopt tot eind mei. Hier ook, maar dan enkel als we ons kunnen plaatsen voor die nacompetitie. Dat is nu mijn eerste doel en daarna zien we wel wat er op mij afkomt.”