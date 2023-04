Donald Trump aangekomen in New York voor rechtszaak over zwijggeld aan pornoster

Donald Trump is maandagavond iets voor 22 uur (Belgische tijd) aangekomen in New York. Hij arriveerde daar enkele uren nadat hij in konvooi zijn landgoed Mar-a-Lago had verlaten en even later vanop Palm Beach met zijn privévliegtuig richting New York was opgestegen. Trump wordt daar dinsdag verwacht in de rechtbank, nadat hij vorige week werd aangeklaagd. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de VS dat een oud-president strafrechtelijk wordt aangeklaagd.

Amerikaanse media weten dat aanklager Alvin Bragg een aanklacht van ongeveer dertig punten tegen Trump heeft opgesteld. De exacte details zullen pas bij de voorlezing van de aanklacht duidelijk worden. Die staat gepland op dinsdag om 14.15 uur lokale tijd (20.15 uur Belgische tijd) in het gerechtsgebouw van Manhattan.

De zaak gaat over de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels: die is mogelijk in strijd met de regels over campagnefinanciering. Trump heeft intussen al erkend dat hij zijn vroegere advocaat Michael Cohen dat zwijggeld heeft terugbetaald, maar houdt vol dat die transactie niets illegaals had. De oud-president zal er kortstondig worden opgepakt, zodat vingerafdrukken en politiefoto’s van hem kunnen gemaakt worden. Vaak worden beklaagden ook in de handboeien geslagen.

Protest

De politie in New York is voorbereid op protest van aanhangers van Trump. Radicale medestanders en Marjorie Taylor Greene, prominent Trump-volgeling in het Huis van Afgevaardigden, kondigden al betogingen aan. De burgemeester van New York waarschuwde mogelijke relschoppers al. Trump Tower en de straten rond de rechtbank in Manhattan zijn sinds dit weekend al hermetisch afgesloten. Meer dan 50.000 agenten staan sinds vrijdag in hoge staat van paraatheid voor Trumps komst. “Beheers jullie”, riep Adams eventuele betogers op. New York is “geen speeltuin voor misplaatste woede”, aldus de burgemeester.

Zijn advocaten maakten al duidelijk dat Trump zich voorbereidt op “de strijd”. “Want dinsdag is volgens mij de dag dat de rechtsstaat in de Verenigde Staten komt te gaan”, aldus zijn advocaat Joe Tacopina. Na zijn passage in New York zal Trump dinsdagavond op zijn landgoed in Florida een toespraak houden. De vastgoedmagnaat kondigde eerder al aan dat hij volgend jaar opnieuw presidentskandidaat is.