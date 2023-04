“Amerikaanse kernbom mogelijk beschadigd op Nederlandse legerbasis”, VS ontkennen

De Federation of American Scientists (FAS), een onafhankelijke denktank die in 1946 werd opgericht door wetenschappers die hadden meegewerkt aan de Amerikaanse kernbommen die gebruikt zouden worden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, stootte onlangs op een foto van een B61-kernbom die onderzocht werd door Amerikaanse soldaten. Op het beeld is te zien dat de achterkant van het tuig omgebogen is door een impact, en dat een staartvin ontbreekt. Een gat in de bom lijkt ook afgeplakt met roze tape.

Volgens het rapport van de FAS maakte de foto deel uit van een presentatie die in 2022 getoond werd aan studenten die gesolliciteerd hadden bij het Los Alamos National Laboratory, een van de Amerikaanse kernwapenfaciliteiten. Op basis van geolocatie werd vastgesteld dat de foto werd genomen op de Nederlandse luchtmachtbasis in Volkel, ten noordoosten van Eindhoven. Dat is één van de zes legerbasissen in vijf Europese landen waar in totaal 100 Amerikaanse B61-kernbommen bewaard worden – in België gaat het om de luchtmachtbasis van Kleine Brogel.

“We moeten benadrukken dat er geen officiële bevestiging is dat de foto werd genomen in Volkel, dat de bom een echt wapen is (in tegenstelling tot een oefenwapen), of dat de schade het gevolg was van een incident (in tegenstelling tot een trainingssimulatie)”, aldus Hans Kristensen, de auteur van het FAS-rapport.

VS ontkennen

Het Amerikaanse ministerie van Defensie ontkent het verhaal, en zegt in een reactie aan Omroep Brabant dat er “absoluut geen enkel ongeluk gebeurd” is met een atoombom. “Zoals in het artikel is te lezen, komt de foto van een wervingsfolder uit 2022”, zegt woordvoerder Oscar Seara. “Wat je ziet, zijn studenten die een routinetraining doen met een ongevaarlijk oefenwapen. Het is een voorbereiding om te werken in een speciaal team.”