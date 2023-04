Ruimtewetgeving, klussen zonder zwaartekracht en Russisch: dit leert onze nieuwste astronaut Raphaël Liégeois voor hij de ruimte in mag

Onze landgenoot Raphaël Liégeois (35) heeft de eerste dag van zijn astronautenopleiding achter de kiezen. Tenzij rampspoed of ziekte daar nog een stokje voor steken, zal hij als derde Belg ooit de ruimte ingaan. Maar eerst: de basisopleiding. En die omvat veel wetenschap, lessen Russisch, sport en onderwater­training in een ruimtepak. “Ze moeten zelfs leren hoe je een boor in de ruimte moet gebruiken. Want doe je dat verkeerd, dan draait de astronaut om zijn as en niet de vijs.”