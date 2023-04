Ook Nederlandse experts hebben de krachtigste drugsgerelateerde aanslag ooit in Antwerpen genoteerd. Wim van de Pol, onderzoeksjournalist en hoofdredacteur van de website Crimesite, vreest dat het geweld in de sinjorenstad nog wat verder geëscaleerd is. “Als de onderwereld dezelfde zware explosieven begint te gebruiken als voor plofkraken, dan is dat zeer zorgwekkend.”