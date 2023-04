Cameron Puertas, de Union-held die meer op de bank zit dan hem lief is: “Met mijn goal kon ik mijn frustratie even van me afzetten”

Union leek zondagavond tegen STVV op weg naar puntenverlies, al had Cameron Puertas daar niet veel zin in: de 24-jarige middenvelder schoof pas in het slot van de wedstrijd de 2-1 voorbij STVV-doelman Schmidt, goed voor een gouden driepunter. Wat een moment voor Puertas, die sinds zijn komst bij Union begin 2022 nog niet al te veel mocht spelen.

Union verbrak in januari 2022 zijn transferrecord voor Cameron Puertas door 1,15 miljoen neer te tellen bij het Zwitserse FC Laussanne-Sport, al was de transfer voor de in Zwitserland geboren Spanjaard nog geen voltreffer: dit seizoen zit hij nog maar aan 676 minuten in de competitie, het equivalent van 7,5 volledige wedstrijden. Als je weet dat we al 31 speeldagen achter de rug hebben in de Jupiler Pro League, is dat niet bijster veel.

Puertas moet het vooral doen met invalbeurten, ook afgelopen zondag tegen STVV was dat het geval. Met de knappe winning goal tot gevolg: Puertas leek al zijn frustratie mee te geven met zijn grondscherende schot. “Ik voelde vooral vreugde, al was er inderdaad ook wel wat frustratie mee gemoeid”, was Puertas achteraf eerlijk. “Dankzij mijn goal kon ik die frustratie even van mij afzetten. Het doet enorm veel deugd om de ploeg aan de drie punten te kunnen helpen, want dat is in eigen huis toch wel heel belangrijk. De vreugde overheerst.”

Bij zijn goal vlogen de Brusselse spelers Puertas in de armen. “Dat doet echt veel deugd. Ik weet dat ze altijd achter mij staan, ook in tijden dat het moeilijker gaat omdat ik weinig speel. Elke keer als ik scoor, zie ik dat iedereen blij is voor mij. Natuurlijk is het schitterend om te weten dat iedereen mij steunt.”

Op en top prof

Puertas is zeker niet de speler die vervelend gaat doen omdat hij te weinig kansen krijgt. Nee, hij is op en top prof, zo blijkt. “Uiteindelijk kan ik het wel plaatsen, op training werk ik enorm hard. Het is belangrijk om une bonne frustration te hebben, daar moed uit te putten en altijd klaar te zijn als de coach een beroep op mij doet. De ploeg doet het natuurlijk ook gewoon erg goed, er wordt goed gevoetbald. Ik ben tevreden als ze winnen, al steek ik ook niet weg dat ik vaker wil spelen. Maar de ploeg haalt resultaten, dat is het belangrijkste.”

Zeker tijdens de kleine blessure van Teddy Teuma moet Puertas zich ellendig gevoeld hebben: coach Karel Geraerts verkoos El Azzouzi boven hem. Het is niet de eerste keer dat een andere middenvelder de voorkeur krijgt op Puertas als een basisspeler geblesseerd moet afhaken. “De coach heeft zijn keuzes gemaakt, en ze zijn goed uitgedraaid gezien hun prestaties. Ik ben gelukkig voor de andere jongens, zoals El Azzouzi, ook zij kennen de frustratie om weinig speelminuten te krijgen. Of ik aan vertrekken heb gedacht? Nee, ik had mij sowieso voorgenomen om hier een volledig seizoen te spelen. Mijn doel is om steeds meer minuten te mogen maken”, besluit Puertas.