Dakloze vergrijpt zich 25 keer aan dochtertje (12) van koppel dat hem in huis nam: “Als ze het aan iemand vertelde, zou hij haar iets aandoen”

Een 32-jarige Middelkerkenaar riskeert voor de Brugse rechtbank vijf jaar effectieve celstraf voor verkrachting en aanzetten tot ontucht van een twaalfjarig meisje. Opmerkelijk: het slachtoffer is de dochter van een koppel dat R.A. tijdelijk in huis had genomen.

Begin 2021 kwam bij de politie een melding binnen van het begeleidingstehuis waar het slachtoffer tijdens de week verbleef. Tijdens vakanties en in het weekend mocht het meisje naar haar - minderbegaafde - ouders in Middelkerke, maar die hadden een dakloze in huis genomen. Die zou het meisje tussen juli 2020 en februari 2021 liefst 25 keer seksueel hebben misbruikt. “Ze was heel bang”, pleitte advocate Maya Vanden Bogaerde. “Hij dreigde er immers mee haar iets aan te doen als ze het aan iemand zou vertellen.”

Sleutels bijgemaakt

In zijn pogingen om het potje gedekt te houden, bedreigde A. niet enkel zijn slachtoffers. Ook de beide ouders en nog vier andere familieleden werden door de dertiger bedreigd. Hij verbleef ook een tweetal weken bij de tante van het meisje en maakte sleutels bij van haar woning vooraleer hij met de noorderzon verdween. “Hij dreigde ermee haar woning kort en klein te slaan als ze naar de politie zou stappen”, pleitte haar advocaat.

“Dit zijn zeer ernstige feiten”, stelde procureur Frank Demeester. “Het meisje werd aanvankelijk niet geloofd door haar ouders en voelde zich compleet in de steek gelaten.”

A. liep in het verleden vooral veroordelingen op voor verkeersinbreuken, diefstal en weerspannigheid. Hij kwam maandag niet opdagen voor zijn proces. De rechtbank doet uitspraak op 8 mei.