Recordaantal faillissementen in eerste kwartaal en daar is de één al pessimistischer over dan de ander

Nog nooit zijn er in Vlaanderen in de eerste drie maanden van het jaar zo veel bedrijven over de kop gegaan als in 2023. Handelsinformatiekantoor GraydonCreditsafe telde in totaal 1.622 faillissementen. “Toch is ons aanvoelen positief”, klinkt het bij VOKA. Bij het VBO zien ze de toekomst minder rooskleurig in en vragen ze heel veel aandacht voor de concurrentiekracht bij de fiscale hervormingen.

Bij het Vlaams netwerk van ondernemingen VOKA zijn ze echter niet in paniek. “De grootste golf faillissementen van bedrijven komen pas na de crisis. In dit geval een opeenvolging van crisissen zoals de coronacrisis, de energiecrisis en ook de stijging van de loonlasten”, zegt hun woordvoerder Eric Laureys. “In en na coronatijd werden bovendien geen of amper faillissementen uitgesproken. Dat moratorium is nu voorbij, waardoor alle zieke bedrijven die in ‘de wachtkamer’ zaten, nu toch failliet zijn verklaard.”

Faillissementen zijn volgens Laureys ook perfect normaal én nodig in een economie. “Bedrijven bestaan niet eeuwig. Een teveel aan zombiebedrijven die geen winst maken en kunstmatig in leven worden gehouden, zou slecht zijn voor de economie. Het is alleszins ons aanvoelen dat het komende kwartalen beter zal zijn. De ongezien grote crisissen raken stilaan doorgeslikt.” Natuurlijk blijft de loonkostenstijging wel wegen op bedrijven. Al zijn die zich ook daarop volop aan het aanpassen aan de verhoogde lonen door te besparen en de prijzen omhoog te trekken.”

Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) kijkt naar eigen zeggen op langere termijn en klinkt daarom naar eigen zeggen een pak pessimistischer. “Het grote aantal faillissementen, de 8 miljard minder dividenden die zijn uitgekeerd, de inflatie die niet zo snel daalt, helft van de bedrijven die minder winst noteerde. Het zijn allemaal signalen dat de economie erop achteruitgaat. We vragen dan ook aan de regering om heel waakzaam te bij de fiscale hervormingen. Geef alstublieft aandacht aan de concurrentiekracht van onze bedrijven, anders gaan we de heropleving aan ons zien voorbijgaan. De fiscale hervorming moet ondernemerschap ondersteunen.”