Terwijl de frustraties binnen de regering groeien over de huidige kerncentrales, is er nu al discussie over de nieuwe

Terwijl iedereen zit te wachten op een akkoord met Engie over de verlenging van Doel 4 en Tihange 3, duikt binnen de federale regering al een discussie op over de kerncentrales van de toekomst. Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) zegt ervoor open te staan en heeft er ook al een wetsontwerp over klaar, maar dat is voor de liberalen en CD&V ruim onvoldoende. Zij verwijten de minister met de voeten te slepen en de afspraken niet na te komen.