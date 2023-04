Franse president Emmanuel Macron afgebeeld als Adolf Hitler

Het werk van graffitikunstenaar Lekto werd zondag voor het eerst opgemerkt op een parkeerplaats in de Zuid-Franse stad. Op de muurtekening zien we Macron als Adolf Hitler, met een donker pak en de cijfers “49.3” in de plaats van de snor van de dictator. Het getal verwijst naar het beruchte artikel 49.3 van de Franse grondwet dat de regering-Macron gebruikte om het parlement te omzeilen en de omstreden pensioenhervormingen door te voeren. Bij de tekening van Macron staan ook nog de woorden: “Non merci”, ofwel “Neen, bedankt”.

Hoewel de graffitikunstenaar onderaan aangeeft dat het om een “satirisch” werk gaat, heeft het stadsbestuur van Avignon al gezegd dat de muurtekening “op verzoek van de president en de prefect van Vaucluse zo snel mogelijk verwijderd zal worden.”

Het is trouwens niet de eerste keer dat Lekto in opspraak komt door een karikatuur van Macron. In september zal hij worden berecht wegens “het aanzetten tot discriminatie, geweld en haat door een antisemitische opmerking”. Het draait hierbij rond een fresco waarbij Macron voorgesteld wordt als een marionet, gemanipuleerd door econoom Jacques Attali.