Waarom KV Mechelen (net als in 2019) alleen nog ‘oefenmatchen’ speelt tot de bekerfinale: “Vier matchen om nieuw middenveld te kneden is weinig”

KV Mechelen heeft in de laatste vier competitieduels niets meer te winnen of te verliezen. De focus gaat nu al vol op de bekerfinale, in die mate zelfs dat coach Steven Defour niet meer op de gehuurde Birger Verstraete – die toch niet mag spelen tegen moederclub Antwerp – rekent. Net als in 2019 alleen nog maar ‘oefenmatchen’ dus in aanloop naar de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Is dat wel verstandig? “Met onbewust wat voorbereiden richting de grote apotheose is niets mis”, vindt Malinwa-icoon en ervaringsdeskundige Seth De Witte (35).