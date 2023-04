Wie de kaart bemachtigt, kan er een miljoen voor krijgen: populair kaartspel brengt binnenkort uniek exemplaar uit

Magic: The Gathering, het bekende fantasykaartspel dat wereldwijd door miljoenen mensen wordt gespeeld, krijgt een speciale Lord of the Rings-uitbreiding. Van een speciale kaart met De Ring zal slechts één exemplaar gemaakt worden. Nu al wordt de waarde daarvan op meer dan één miljoen euro geschat.

De speciale Lord of the Rings-editie van Magic: The Gathering zal spelkaarten bevatten met personages zoals Frodo, Sam, Aragorn, Gandalf en verschillende andere creaturen die voornamelijk in de boeken van auteur J.R.R. Tolkien voorkomen.

Ook De Ring zal aanwezig zijn in het spel. Of correcter: toch één heel speciale ring. The One Ring. Het zal ook duidelijk op de kaart staan dat er daar maar één dergelijk exemplaar bestaat. Wat trouwens nog nooit eerder het geval is geweest met Magickaarten. Zelfs van de meest exclusieve spelkaarten circuleerden er tot nu altijd een aantal. Deze unieke kaart zal verstopt zitten in een boosterpack die bestaat uit de ‘Gift Bundle’ of ‘Collector Boosters’.

Nog niet op de markt

Er wordt nu al gezegd dat wie de kaart vindt in een gekocht pakketje, eigenlijk de loterij wint. De unieke kaart wordt nu al op meer dan één miljoen euro geschat omdat de hype zo groot is en omdat Magickaarten nu eenmaal een goede belegging zijn.

Grof geld

Want krijg je die unieke Magickaart niet in handen? Check dan zeker eens je andere kaarten van het spel mocht je die hebben. De prijzen voor Magickaarten zijn de afgelopen jaren sowieso geëxplodeerd. Er worden soms kaarten voor honderdduizenden euro’s verkocht. De fameuze Black Lotus, een speciale en ongeschonden versie daarvan werd op eBay verkocht voor meer dan een half miljoen euro. En dan hebben we het alleen over de openbare verkopen. Mogelijk gingen er al kaarten voor meer geld van hand naar hand. Dat geldt echter maar voor een heel klein percentage van de kaarten, de standaardprijs is 15 tot 20 cent.

Voor wie zijn geluk meteen wil wagen en onmiddellijk naar de winkel wil spurten voor The One Ring: wacht even. Tales of Middle-earth wordt pas uitgebracht op 23 juni 2023. In november volgt een tweede release, met het oog op de feestdagen die dan snel volgen.