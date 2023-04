Amadou Onana maakt gebruik van Ramadan-pauze en pakt met Everton een punt tegen Tottenham

Everton heeft in de slotwedstrijd van de 29ste speeldag in de Premier League een 1-1 gelijkspel afgedwongen tegen Tottenham Hotspur. De scheidsrechter legde de wedstrijd drie minuten stil zodat moslim-spelers die de ramadan respecteren konden eten zodra de zon onder was. In Engeland is zo’n pauze officieel gereguleerd. Onder meer Rode Duivel Amadou Onana maakte er gebruik van om de vasten te breken.