Open VLD blokkeert knip in groenestroomcertificaten

Viceminister-president Bart Somers (Open VLD) weigert de knip in de groenestroomcertificaten goed te keuren omdat die “de verkeerde bedrijven treft en rechtsonzekerheid veroorzaakt”. Dat zegt hij dinsdag in De Tijd. Zonder zijn fiat kan Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) haar trofee niet binnenhalen.

Vorig jaar kondigde de Vlaamse regering op initiatief van Demir aan dat ze de groenestroomcertificaten van 200 grote bedrijven zou afnemen. Hierdoor zou de regering 1,2 miljard euro aan subsidies kunnen besparen, en zo de elektriciteitsfactuur voor elke Vlaming drukken. De minister oordeelt dat de bedrijven zoveel subsidies kregen toegewezen dat hun investering al lang is terugverdiend.

Somers keurde de knip van Demir al drie keer goed in de ministerraad. Maar de liberalen toonden zich de jongste maanden kritisch. Het dossier komt binnenkort een laatste keer op de regeringstafel voor het ter stemming naar het parlement kan, maar Somers zal zich ertegen verzetten, zegt hij nu.

De eerste reden is dat veel meer bedrijven getroffen blijken dan Demir eerst aangaf. Geen 200 maar 2.000, en niet alleen grote spelers maar ook coöperaties, kmo’s en zelfs fruitbedrijven, klinkt het in De Tijd. Daarnaast vindt hij het problematisch dat de juridische bezwaren die de Raad van State in zijn adviezen uitte niet zijn opgeklaard. “In de huidige vorm keuren wij dit niet goed. Er zitten te veel losse eindjes aan. We creëren rechtsonzekerheid en treffen de verkeerde groepen. Het dreigt de investeringen in groene stroom te vertragen.”

Demir wilde niet reageren in de krant.