Late aprilgrap? Logo van Twitter aangepast naar dat van ‘grappige’ cryptomunt

Gebruikers merkten maandag op dat het logo op de homepage en het laadscherm van Twitter aangepast waren naar dat van een hondje dat geassocieerd wordt met de cryptomunt ‘Dogecoin’. Musk reageerde met een cryptische tweet waarin hij de aanpassing erkende, maar die geen uitleg bood. Volgens sommige gebruikers ging het om een grap van de eigenaar van het bedrijf, als zou hij zelfs te laat zijn met aprilgrappen.

Er loopt dezer dagen een rechtszaak in de Verenigde Staten tussen investeerders in Dogecoin en Musk ter waarde van 258 miljard dollar: de miljardair wordt ervan beschuldigd de cryptomunt gepromoot te hebben op Twitter terwijl hij wist dat Dogecoin waardeloos was, waarna hij profiteerde van de handel in de munt.