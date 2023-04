‘Zaak-Negreira’ blijft beroeren: FC Barcelona vraagt in furieuze verklaring ontslag van baas La Liga

FC Barcelona heeft maandag het ontslag geëist van La Liga-voorzitter Javier Tebas, na berichten in de pers dat hij bewijs zou overhandigd hebben aan het parket waarin twee voormalige voorzitters van de club ten onrechte in verband gebracht worden met wat vorige maand de ‘zaak-Negreira’ is gaan heten. Dat heeft Barça maandag gemeld.

Barcelona zou tussen 2001 en 2018 meer dan 6,5 miljoen euro hebben betaald aan een bedrijf dat eigendom is van José Maria Enriquez Negreira, de voormalige vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie. Spaanse media suggereerden dat Barcelona zo probeerde om invloed te hebben op scheidsrechterszaken. De ethische commissie van de Europese voetbalbond UEFA liet een tiental dagen geleden weten de zaak te onderzoeken.

De krant La Vanguardia bracht nu naar buiten dat er aan het parket valse bewijzen in de omkopingszaak zouden doorgespeeld zijn, waarbij Liga-voorzitter Tebas betrokken zou zijn. Barcelona ziet daarin een poging om “onze club in diskrediet te brengen” en reageert in een statement furieus. “We wensen onze diepe woede, verontwaardiging en afschuw uit te spreken”, klinkt het.

In de verklaring eist Barça dat Tebas “publiekelijk naar voren komt om uitleg te geven”. De grootmacht stelt ook dat “uit waardigheid en respect voor het voorzitterschap van La Liga, Tebas zijn functie moet neerleggen”. In het statement herhaalt Barcelona verder dat het zich “het slachtoffer voelt van een lynchpartij in de media voor iets wat nooit gebeurd is: Barça heeft nooit scheidsrechters betaald.”