Overdreven ‘acteerwerk’ van Harry Kane zorgt voor wrevel in Engeland: “Hij naait een andere speler, wat een idioot. Gênant was dit!”

Tottenham kwam maandagavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Everton? Nochtans speelden de Toffees een tijdlang met z’n tienen na rood voor Abdelaye Doucouré wegens een domme reactie. Het slachtoffer was Harry Kane. Of was het de acteur van dienst?

De Engelse topschutter aller tijden ging na een duel met Demarai Gray plots in de clinch met Doucouré, die vond dat Kane iets te fysiek was geweest met zijn Everton-ploegmakker. De Malinees zette daarbij zijn vingers in het gezicht van Kane, die ostentatief neerging. Wat later scoorde hij een penalty voor de Spurs.

De beelden:

Kane wordt wel degelijk geraakt, maar zijn (volgens velen overdreven) reactie na de hand in zijn gezicht wekte wel wat wrevel op in Engeland. “Dit was beschamend”, sakkerde ex-profspeler Danny Murphy bij de BBC. “Wat Kane hier flikt… Waarom gaat hij zo overdreven tegen de grond? Hij naait een andere speler, wat een idioot. Gênant was dit, net of hij een slag in z’n gezicht kreeg. Als mijn kinderen dit deden, zou ik me excuseren in hun plek.”

“Did Harry Dive?”, kopt The Daily Mail, dat de reacties van analisten Gary Neville en Jamie Carragher erbij haalde. “Het gaat niet over de rode kaart, wel over de manier waarop Kane naar de grond gaat”, aldus die laatste. “Daarvoor gebeurde er echt te weinig. Ik zou me schamen als ik dat zou gedaan hebben, of mijn zoon. Ik zou hem adviseren om zoiets nooit nog te doen.”

“Teleurstellend wat Harry heeft gedaan”, voegde Everton-trainer Sean Dyche er nog aan toe. “Je hoeft geen vrienden te zijn met elkaar, maar hij zocht het zelf op. Ik vind het niets voor hem.”