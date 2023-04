Wouter liet de wind een maand lang bepalen waar hij naartoe fietste: “Wat ik daar gezien heb, tart alle verbeelding”

Fietsen met de wind mee, dat is zo eenvoudig als het klinkt. Maar wat als je dat een maand lang 100 kilometer per dag doet, waar brengt het je dan? Fietsreiziger Wouter Deboot (40), bekend van ‘Dwars door Oceanië’ en ‘Dwars door Amerika’, zocht het uit. Het werd de meest verrassende reis van zijn leven. “De wind was mijn enige houvast. Dat is ontzettend spannend, maar het bracht ook gemoedsrust.” Het relaas van zijn avontuur is straks te zien in het nieuwe Eén-programma ‘Met de wind mee’. Wij blikken alvast vooruit op enkele memorabele momenten.