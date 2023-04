Succesverhaal van jongste en coolste premier van Finland komt ten einde: zo verliep haar woelige premierschap

© via REUTERS

Het sprookje van Sanna Marin (37), de jongste en ‘coolste’ premier van Finland, is ten einde. De wereld leerde haar kennen als een uitbundig dansende jonge vrouw die haar land richting de NAVO leidde. Maar bij de verkiezingen afgelopen weekend slaagden zij en haar sociaaldemocratische partij SPD er toch niet in de Finnen opnieuw te overtuigen. “De kans bestaat dat ze in de tussentijd van de radar verdwijnt.”