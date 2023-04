“Ik ben schuldig, maar mijn kleindochter ook een beetje”: tien jaar cel voor opa die kleinkinderen jarenlang misbruikte

Luc B. uit het Leuvense is veroordeeld tot een celstraf van tien jaar voor jarenlang misbruik en verkrachting van zijn stiefkleinkinderen. Zijn jongste kleindochter was maar nog zes jaar oud bij het eerste misbruik. “Ik ben schuldig, maar mijn kleindochter ook een beetje”, zei de zeventiger in een verklaring. “Ze heeft nooit nee gezegd.”

“De feiten zijn niet enkel zwaar, maar verwoestend. In mijn carrière van 36 jaar heb ik nooit zoiets gezien.” Het jarenlange misbruik en verkrachting in combinatie met een apathische indruk, wekte grote afkeer op bij de advocaat van de slachtoffers. De feiten zijn dan ook niet de minste. De grootvader misbruikte zijn stiefkleinkinderen al sinds eind 2015. Zijn slachtoffers waren toen zes, zeven en tien jaar oud.

De verdediging haalde een fragment aan van de oudste kleinzoon, intussen zestien jaar. “De jongen ging met zijn opa naar zee”, vertelt de verdediging. “Eenmaal aangekomen begon het bijna onmiddellijk. De grootvader liet weten dat hij zin had in de jongen. Die probeerde zijn avances te negeren, maar de opa begon hem te strelen, trok zijn broek af en verkrachtte de jongen.”

Een van de ontelbare keren dat Luc B. zich vergreep aan zijn kleinkinderen. Zelf verklaarde hij dat het zoveel gebeurd zou zijn dat het een automatisme werd. Het begon meestal met strelen over het hele lichaam, tot hij overging op penetratie met de vingers of penis. Na afloop gaf hij hen meestal een centje. “Zoals u en ik een koek pakken uit de kast als we honger hebben, vergreep de beklaagde zich aan de kinderen wanneer hij zin had”, zegt de advocaat.

“Makkelijke prooi”

Ondanks het enorme trauma, zou de ernst van de situatie zijn doorgedrongen bij de kinderen. “Opa moet gestraft worden”, zou de oudste kleindochter hebben gezegd. Haar moeder nam het woord tijdens de zitting. “Ik zou je de huid willen vol schelden, maar het ergste scheldwoord kan dit niet beschrijven”, zei ze tegen haar schoonvader. “Mijn kinderen waren niets meer dan een makkelijke prooi voor jou. Maar nu kan je ze niet meer raken. Je hebt niet alleen hun leven verwoest, maar ook dat van je eigen zoon.”

De rechtbank veroordeelt de zeventiger tot een gevangenisstraf van tien jaar en een even lang contactverbod. Na zijn gevangenisstraf blijft B. nog tien jaar onder nauw toezicht van de rechtbank. “We gaan het vonnis nog grondig bekijken en evalueren of we in beroep gaan”, zegt advocate Charlotte Liesenborghs. “Maar mijn cliënt wil deze zaak zeker niet jarenlang laten aanslepen. Hij heeft altijd complete medewerking getoond in het onderzoek.”