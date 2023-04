Deze verzetsgroepen vechten tegen Poetin: “Niet de Russen startten de oorlog, wel een krankzinnige dictator”

Wie zit achter de dood van Vladlen Tatarsky, de bekende militaire blogger die zondag vermoord werd in Sint-Petersburg? Oekraïne? Onwaarschijnlijk, zo gaf zelfs Wagner-baas Jevgeni Prigozjin toe. Iemand uit Rusland zelf? Mogelijk, want ondanks alle verwoede pogingen van het Kremlin om elke vorm van oppositie in de kiem te smoren, vechten ook Russische verzetsgroepen tegen de oorlog in Oekraïne. Een overzicht. “Niet de Russen startten de oorlog, wel een krankzinnige dictator.”