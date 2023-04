Aantal werklozen in Vlaanderen is in maart met 6 procent gestegen

Het aantal werklozen ingeschreven bij de VDAB is in maart met 6 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt de VDAB dinsdag. Die toename is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de instroom van Oekraïners, maar ook het aantal werklozen uit Marokko of Afghanistan is duidelijk toegenomen.

Op 31 maart 2023 waren er in totaal 193.886 werklozen ingeschreven bij de VDAB. Meer dan driekwart van hen is in bemiddeling, terwijl 14 procent bezig is aan een opleiding of voortraject. De resterende 9 procent is niet onmiddellijk inzetbaar.

De stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de toename van het aantal werkzoekenden van buiten de Europese Unie (+49 procent). Het gaat dan voornamelijk om Oekraïners (+5.984), maar ook Marokkanen (+1.448) en Afghanen (+1.185).

Daarnaast zijn het vooral ook mensen die vroeger niet-beroepsactief waren die bij de VDAB kwamen aankloppen. Het gaat dan onder meer om mensen ten laste van het OCMW of het Riziv. Het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering daalde daarentegen met 6 procent.