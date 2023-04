Luke Shaw verlengt bij Manchester United

Shaw stapte in 2014 van Southampton over naar Manchester United. Sindsdien speelde de linksachter 249 wedstrijden voor de Red Devils. In het elftal van coach Erik ten Hag is hij een vaste waarde.

“Negen jaar geleden tekende ik voor deze fantastische club en ik ben in de wolken dat ik kan verlengen. Sinds mijn komst naar Manchester ben ik enorm gegroeid, zowel als persoon en als speler. Ik weet wat er nodig is om bij een club als deze te slagen”, zegt de 29-voudige international.

Shaw won in 2017 met Manchester United de Europa League (na onder meer Anderlecht te hebben uitgeschakeld in de kwartfinales) maar miste door een blessure wel de finale tegen Ajax (0-2).

Met de Engelse nationale ploeg speelde Shaw in 2021 de EK-finale in eigen land tegen Italië. Hij opende daarin al na twee minuten de score maar Engeland verloor uiteindelijk na strafschoppen. Ook op het WK in Qatar, waar de Engelsen sneuvelden in de kwartfinale tegen Frankrijk, was de linksachter een basispion.