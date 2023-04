Plaag van ‘knipkaartfraude’ in regio Turnhout: al twaalf verdachten opgepakt, maar feiten blijven zich opstapelen

De werkwijze van de criminelen bestaat er volgens politie en parket uit dat ze hun slachtoffers opbellen en zich voordoen als bankmedewerker. Ze laten het slachtoffer geloven dat er een verdachte transactie is gebeurd op hun bankrekening, en dat onbekenden er wellicht toegang toe hebben gehad. Ze raden aan de rekening te blokkeren, en bieden aan om langs te komen met een kaartlezer. De crimineel vraagt ter plaatse om de kaart in de lezer te schuiven en de pincode in te voeren. Vervolgens vertrekt hij met de kaart, vaak na die te hebben doorgeknipt maar met de chip nog intact.

De fraudeurs plakken nadien de kaart weer aan mekaar en doen er zo snel mogelijk aankopen of geldopvragingen mee, tot de kaart echt door het slachtoffer wordt geblokkeerd. Vaak zijn er op dat moment al duizenden euro’s verdwenen, stelt de politie.

Een bende die in de regio Turnhout actief is, zou dit jaar al zowat 140.000 euro hebben buitgemaakt. Er zijn zeventien slachtoffers bekend: in twaalf gevallen lukte de fraude, in vijf gevallen bleef het bij een poging. De politie vatte al twaalf verdachten die deel zouden uitmaken van een goed georganiseerde internationale groepering, maar het fenomeen houdt aan.

De politie vraagt aan eventuele bijkomende slachtoffers om zeker melding te maken, en om waakzaam te zijn. “Een bankmedewerker zal nooit aan huis komen, tenzij je daar om praktische redenen als klant zelf om gevraagd hebt”, klinkt het. “Bovendien zal een bankmedewerker nooit naar je persoonlijke pincode vragen.” Er is een nieuwe sensibiliseringscampagne op til rond het fenomeen, vooral gericht naar senioren.